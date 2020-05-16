В Москве завершилась восьмая масштабная дезинфекция дорог

В Москве завершилась восьмая масштабная дезинфекция всех городских пространств и дорог. Об этом сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Такие тотальные дезинфекции всех дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств проходят в городе каждую неделю с конца марта, - отметил Петр Бирюков. - Главная задача работы - предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Всего 16 мая обработали 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В работе приняли участие 70 тысяч сотрудников комплекса ЖКХ города, 4,5 тысячи поливомоечных машин и более 8 тысяч различных распылителей. Все сотрудники соблюдают правила

Особое внимание уделяется дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно обрабатываются общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. Применяемые средства дезинфекции рекомендованы Роспотребнадзором.

Следующая масштабная дезинфекция пройдет в конце будущей недели.

Как ранее сообщал заммэра, подобная масштабная дезинфекция будет проводится в городе до тех пор, пока она будет востребованной и не будет принято решение об отмене мероприятий по дезинфекции.