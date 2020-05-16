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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Третьяковской галерее пройдет онлайн-игра об искусстве

Текст: Иван Владимиров

Любите ли вы играть? Причем, полагаясь не на волю прихотливого случая, а на интеллект, надежных товарищей, интуицию и быстроту соображения?

Если так, то вам на ночь в Третьяковскую галерею, где 16 мая пройдет онлайн-игра "Кубок Третьяковки". Начало эфира - в 19.30. Регистрация заканчивается за 40 минут - как на самолет. В 18.50 "двери закрываются". Начало игры - в 20.00. Продолжительность турнира - полтора часа.

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Призы вполне стоящие. Так, команда победителей получит набор карт "Друг Третьяковки" с правом бесплатного годового посещения всех выставок и постоянных экспозиций Третьяковской галереи без очереди. Иначе говоря, в Третьяковку вы сможете ходить в любое время, через отдельный вход, гордо минуя очередь на топовые выставки и не платя ни копейки.

Первое, что стоит сделать, собрав команду, - выбрать капитана. Потому что он должен заполнить заявку (e-mail, мобильный телефон, имя и, конечно, название команды). В команде может быть не больше 10 человек. После ответного подтверждения за час до игры на телефон придут ссылки на трансляцию, форму ответов и турнирную таблицу. Капитан должен скопировать ссылки и отправить участникам команды.

Отвечая на вопросы, не забывайте писать название команды в электронных бланках и учитывать, что отправить ответ может только один человек (вероятно, этот человек - капитан?) и один раз. Послания вдогонку "Ай-ай-яй, мы тут передумали!", не принимаются.

Фото: РИА Новости
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Как вы будете общаться с членами своей команды, это ваше дело. Проще всего, если ваша команда - это ваша семья. Ну, может, имеет смысл пригласить тетушку-искусствоведа для подкрепления сил. Но даже с тетушкой, не говоря уж о друзьях-товарищах, надо общаться онлайн на какой-то платформе.

В идеале нужна пара устройств: планшет и телефон или ноутбук и планшет. В одном - стрим, в другом - вы чатитесь с командой. Тот, кто будет писать и отправлять ответы, открывает электронную форму в отдельной вкладке, чтобы она была наготове.

Что с результатами? Где их смотреть?

Турнирная таблица обновляется в перерывах между раундами. Свое место в командном зачете можно увидеть на странице регистрации.

Можно ли подготовиться?

Смешной вопрос. Вы всю самоизоляцию, можно сказать, готовились. Если вы смотрели "Истории одного шедевра", то уже неплохо. Если нет, можно посерфить сейчас. В квизе будут вопросы о художниках, направлениях, картинах и коллекции Третьяковки. Ее YouTube-канал с лекциями, экскурсиями и докфильмами сейчас как раз пригодится.

После игры в 21.35 из зала Врубеля начнется трансляция концерта, организованного совместно с благотворительным фондом "U-Art: Ты и искусство". В программе - Эдвард Григ, Рейнгольд Глиэр, Дмитрий Шостакович. В концерте участвуют скрипачи Чарли Сием (Великобритания) и Юлиан Рахлин (Австрия), альтистка Сара Макелрави (Канада), виолончелист Борис Андрианов и пианист Итамар Голан (Израиль).

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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