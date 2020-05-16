Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок

Завод по производству масок во Владимирской области был приобретен правительством столицы, чтобы обеспечить медиков средствами защиты. Об этом в эфире "Эха Москвы" рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На момент, когда принималось решение, рынок масок был нестабилен, - объяснил Немерюк. - При этом нужно было обеспечить средствами защиты всех медиков, которые работают с коронавирусом. А они меняют маски чаще, чем раз в два часа".

Покупка завода дала возможность не зависеть от импортных поставок и от колебаний цен в связи с нестабильными курсами валют. На сегодняшний день предприятие в первую очередь производит маски для "ковидных" стационаров Москвы.