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16.05.2020 14:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок

Текст: Сергей Бабкин

Завод по производству масок во Владимирской области был приобретен правительством столицы, чтобы обеспечить медиков средствами защиты. Об этом в эфире "Эха Москвы" рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"На момент, когда принималось решение, рынок масок был нестабилен, - объяснил Немерюк. - При этом нужно было обеспечить средствами защиты всех медиков, которые работают с коронавирусом. А они меняют маски чаще, чем раз в два часа".

Покупка завода дала возможность не зависеть от импортных поставок и от колебаний цен в связи с нестабильными курсами валют. На сегодняшний день предприятие в первую очередь производит маски для "ковидных" стационаров Москвы.

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