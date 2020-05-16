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16.05.2020 14:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной

Текст: Константин Бахарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года. Об этом сообщили в региональном ГУВД.

Фото: istock
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В 2017 году жительнице Губахи выдали новый паспорт после вступления в брак. Однако, при этом в графе "пол" у нее было указано, что она мужчина. Через несколько месяцев ошибку обнаружили и документ хотели поменять, но чиновники заявили, что это можно сделать только за свой счет. Они обосновали свое решение тем, что при выдаче паспорта вопросов не возникало, и женщина при этом никаких претензий не выдвигала.

- При обнаружении ошибки в паспорте в 2018 году гражданка обращаться в миграционную службу за переоформлением документа не стала ввиду своей занятости, - пояснили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю. - Сотрудниками миграционной службы данная гражданка была установлена и ей предложено заменить паспорт. 15 мая текущего года женщина получила новый документ, удостоверяющий личность.

Примечательно, что фактически недостоверный паспорт женщина использовала без всяких проблем, даже при получении кредитов.

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