На Ставрополье в ДТП со "скорой" погибли три человека

В городе Георгиевске Ставропольского края автомобиль скорой помощи столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погибли три человека, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в полночь 16 мая. Водитель УАЗа с символикой скорой помощи выезжал с заправки и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который ехал слишком быстро.

- От столкновения оба транспортных средства загорелись. На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла, а также 57-летний водитель автомобиля, - заявили в УГИБДД.

Выяснилось, что УАЗ скорой помощи был без пассажиров, а также двигался без звукового сигнала и включенных световых маяков. Сейчас на месте работают правоохранители. Выясняются обстоятельства ДТП.