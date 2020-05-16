В Чечне утвержден поэтапный вывод региона из самоизоляции

В Чеченской Республике утвержден план смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. К его реализации регион уже приступил, заявил глава ЧР Рамзан Кадыров.

План состоит из трех этапов. Первый продлится до 27 мая, пояснил глава региона.

- С сегодняшнего дня открываются только автосервисы, мойки и заправки, маленькие точки розничной торговли, - заявил он.

Кадыров также отметил, что режим самоизоляции для населения сохранится до того момента, пока не начнется реализация третьего этапа. Пока же посещать общественные места, торговые центры и проводить массовые мероприятия нельзя.

- Я призываю всех строго придерживаться поэтапного плана. Только так мы сможем грамотно и безболезненно прийти к обычному ритму жизни, - добавил он.