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16.05.2020 11:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чечне утвержден поэтапный вывод региона из самоизоляции

Текст: Роман Кияшко

В Чеченской Республике утвержден план смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. К его реализации регион уже приступил, заявил глава ЧР Рамзан Кадыров.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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План состоит из трех этапов. Первый продлится до 27 мая, пояснил глава региона.

- С сегодняшнего дня открываются только автосервисы, мойки и заправки, маленькие точки розничной торговли, - заявил он.

Кадыров также отметил, что режим самоизоляции для населения сохранится до того момента, пока не начнется реализация третьего этапа. Пока же посещать общественные места, торговые центры и проводить массовые мероприятия нельзя.

- Я призываю всех строго придерживаться поэтапного плана. Только так мы сможем грамотно и безболезненно прийти к обычному ритму жизни, - добавил он.

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