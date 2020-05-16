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16.05.2020 16:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В КЧР лечащие больных с COVID-19 медики получат земельные участки

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии многодетные медики, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, в первоочередном порядке и бесплатно получат земельные участки.

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Соответствующий законопроект на внеочередной сессии приняли депутаты регионального парламента.

"Медицинским работникам, лечащих граждан с COVID-19, при условии, что они признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий, будут выделены земельные участки бесплатно и в первоочередном порядке", - уточнили в пресс-службе парламента.

В отдельный реестр для получения земельных участков также будут включены многодетные медработники, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что ранее в КЧР для врачей, медсестер и санитаров, лечащих больных с COVID-19, были введены новые стимулирующие выплаты из регионального бюджета.

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В итоге доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей - 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей.

По последним данным общее количество заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии составило 632 человек. От COVID-19 в республике скончались четыре человека.

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