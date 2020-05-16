БДТ имени Товстоногова устроит марафон в поддержку врачей

Марафон стартует в 12:00 на портале www.bdtdigital.ru. В нем примут участие актеры БДТ, среди которых Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Нина Усатова, Георгий Штиль, а также артисты других театров.

Артисты будут читать документальные тексты, написанные медицинскими работниками (это хирурги, терапевты, медсестры, реаниматологи…), которые сейчас находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом. Девиз марафона: "Мы помогаем НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. А вы?"

Марафон призван собрать пожертвования в поддержку врачей Санкт-Петербурга. Целый день зрители с помощью SMS-сообщения или на сайте https://defeatcovid.ru могут отправлять любую сумму в Фонд профилактики рака "Не напрасно", чтобы поддержать созданное Фондом движение "Что делать", которое объединяет некоммерческие организации, бизнес, СМИ и простых людей в единую линию обороны против коронавирусной инфекции.

Эстафету БДТ передаст другим театрам. Таким образом каждый присоединившийся театр (не только петербургский, любой в стране) поможет медицинским учреждениям.

Также в программе социального дня:

С 12:00 до 14:00 на портале БДТdigital состоится прямой эфир с режиссерами Борисом Павловичем, Михаилом Патласовым, Адой Мухиной, драматургом Натальей Боренко и куратором Алексеем Платуновым, которые расскажут как начинался проект "Новые люди в БДТ", покажут документальные кадры из архива проекта, а также дадут слово школьникам, которые пять лет назад участвовали в театральной лаборатории БДТ.

В 16:00 на портале начнется встреча в прямом эфире с Любовью Аркус, создателем центра "Антон тут рядом", Марией Жмуровой, студенткой центра, и режиссером Борисом Павловичем. Они расскажут о проекте "Встреча" и о том, как в результате этой экспериментальной театральной лаборатории в БДТ появился спектакль "Язык птиц", в котором принимают участие артисты театра и студенты центра "Антон тут рядом". После встречи состоится онлайн-показ этой постановки.

В 19:00 зрителей портала БДТdigital ждет онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Что делать". Это спектакль-семинар, спектакль-диспут: партер театра превращен в амфитеатр, сцена - в кафедру, зрительный зал - в аудиторию. Главный герой романа - женщина, главная тема - свобода.

Сразу после спектакля в прямом эфире состоится дискуссия "Новое время - Новый человек", продолжение знаменитых "Диалогов", проходивших в БДТ в 2015 году. Это были дискуссии между создателями спектакля, зрителями и "лидерами мнений" - известными журналистами, культурологами, политиками, историками - на темы, спровоцированные спектаклем "Что делать" и романом Чернышевского.

Зрители могут подключиться к диалогу в открытом чате через портал www.bdtdigital.ru