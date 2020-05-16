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16.05.2020 18:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СКА обменял нападающего Плотникова в "Амур"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".

Как сообщает сайт СКА, в обмен на 29-летнего Плотникова армейцы из Санкт-Петербурга получили 25-летнего нападающего Игоря Руденкова. Плотников, который начинал свою карьеру в "Амуре", выступал за СКА с сезона-2016/17, выиграв Кубок Гагарина.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Помимо этого в его карьере было выступление за "Локомотив" из Ярославля, а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" и "Аризону". Всего в КХЛ он провел 591 матч, набрав 325 очков (137 шайб + 188 передач). В НХЛ на его счету 45 игр, в которых он набрал 3 (0+3) очка.

Плотников становился победителем чемпионата мира по хоккею в составе сборной России. Также он завоевывал серебряную и три бронзовых медали мировых первенств.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Амур" Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург ДФО Хабаровский край Хабаровск Чемпионат КХЛ 2019/2020

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