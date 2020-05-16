В Карелии в этом году будет построено 275 тысяч кв метров жилья

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел в рамках видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития республики Карелии. На нем обсуждены вопросы жилищного строительства и выделения средств резервного фонда.

Вице-премьер рассказал:

- Текущая программа развития Карелии включает строительство 53 капитальных и дорожных объектов, из которых 11 уже ввели или готовят к вводу, а 27 должны ввести до конца года. Принято решение о выделении средств на завершение строительства объектов 2020 года, а также продлении программы до 2021 года.

Напомним, в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию республики должны быть завершены ключевые для региона проекты. В частности, построено здание аэропорта "Петрозаводск", блоки "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в столице Карелии, реконструированы здания стационара больницы скорой медпомощи, музея Карельского фронта в Беломорске, терапевтического корпуса Республиканской больницы, автовокзала в Петрозаводске. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в Олонецком и Питкярантском районах, а также ряда других объектов социальной сферы уже близится к концу.

По словам Марата Хуснуллина, в 2020 году на территории Карелии планируется ввести 275 тысяч квадратных метров жилья, включая дома для дольщиков.

"До строительных организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируснойинфекции, сейчас работы ведутся на всех стройплощадках. Региональный проект "Жилье" предполагает ввод 275 тысяч "квадратов" в этом году. В республике строят 50 домов для дольщиков, 32 из которых должны ввести до конца года", - подчеркнул вице-премьер.

Отметим, что Карелия вошла в список регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, для которых правительство России разработало индивидуальную программу развития и выделило 5 млрд рублей на ее реализацию.