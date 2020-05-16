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16.05.2020 23:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге представили портрет среднего волонтера проекта #Мывместе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
В Центре городских волонтеров Санкт-Петербурга проанализировали данные всех добровольцев, участвующих в проекте #Мывместе (всего их около трех тысяч).
Волонтеры купили одинокой пенсионерке стиральную машину. Фото: Центр городских волонтеров. Волонтеры купили одинокой пенсионерке стиральную машину. Фото: Центр городских волонтеров.
Волонтеры купили одинокой пенсионерке стиральную машину. Фото: Центр городских волонтеров.

Выяснилось, что средний возраст петербургского волонтера - 29 лет. 68 процентов - женщины, 32 - мужчины. Самое популярное мужское имя добровольца - Дмитрий, а женское - Анна.

Фото: iStock
Петербургский волонтер проекта #Мывместе: Мы работаем за спасибо

- За полтора месяца, прошедшие с начала периода самоизоляции, волонтеры северной столицы выполнили 10237 заявок на доставку продуктов и 6008 - на лекарства. Лидеры по количеству заявок - Приморский и Невский районы. На втором месте - Выборгский и Фрунзенский.

Проект #Мывместе подходит к концу, но волонтерская работа со стариками не закончится. Я с восторгом слежу за тем, как акция по доставке продуктов и лекарств превращается в замечательное долгосрочное дело.

Сегодня одинокой пенсионерке Галине Алексеевне привезли новую стиральную машинку. Старая окончательно пришла в негодность, а стирать руками женщина не может - она недавно перенесла сложную операцию на позвоночнике и сейчас с трудом передвигается. Приобретена машинка исключительно на волонтерские деньги - узнав о проблеме, они просто скинулись.

Такие небольшие чудеса сейчас случаются постоянно. В волонтерских чатах обсуждаются не только скидки в магазинах и аптеках, но и проблемы пенсионеров, которые попадают в поле зрения добровольцев.

"На нашей улице бабулечка на весь двор взахлеб плакала. Я подошла узнать, что случилось. А она сидит у пустой клумбы и рыдает. Вечером или ночью все цветы, что она сажала и ухаживала три года, с корнями повырывали, что-то просто поломали и бросили. Ужас..." Тут же принимается решение клумбу восстановить, а чтобы подобное безобразие не повторилось, рядом поставить табличку: "Цветы под охраной злых волонтеров".

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Петербургские волонтеры сформируют свою базу нуждающихся стариков

"У Нины Егоровны есть рецепт на бесплатное лекарство. Но в аптеках его нет и в ближайшее время не будет. А таблетки заканчиваются… Можно купить, но они дорогие. Что делать?.." Деньги на лекарство собираются за пару часов. Когда в деле несколько десятков человек, для каждого из них это незаметная мелочь. А Нина Егоровна на целый месяц обеспечена жизненно важным препаратом. "Переводы даже превысили необходимую сумму, - отчитывается волонтер, - Излишек отправлю тем, кто делает бесплатные ремонты у стариков, получится эстафета добра".

"Дорогие волонтеры! Завтра у нашего подопечного Евгения Семеновича день рождения. Он очень одинокий и безумно благодарный человек. Есть идея купить ему фруктов, колбаски, торта и цветов для создания настоящего праздника". Как обычно, добровольцы откликаются с энтузиазмом. Праздник у Евгения Семеновича обязательно будет.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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