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16.05.2020 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аксенов разъяснил условия работы вахтовиков в Крыму

Текст: Сергей Винник

Вахтовые рабочие из других регионов РФ могут приезжать в Крым только при условии двухнедельного пребывания в обсерваторе. Все расходы на содержание в нем должны оплатить работодатели. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Вахтовые рабочие трудятся в Крыму на многих стройках, в том числе на объектах, возводимых в рамках федеральной целевой программы развития региона. Запрет на приезд в Крым новых вахтовых смен был введен в начале апреля.

- В качестве исключения я могу допустить, чтобы новая смена вахтовых рабочих приезжала сразу в обсерватор и жила там две недели, - сказал Аксенов. - Только после этого они могут приступать к работе, если не будет выявлено заболевших.

При этом, оплату самого обсерватора, работу медицинского персонала, охраны, питание людей и прочие сопутствующих расходы должен взять на себя работодатель, привезший новую смену вахты.

Накануне на Крымском мосту были остановлены и возвращены на материк четыре автобуса с вахтовыми рабочими, ехавшими на полуостров. Аксенов поручил МВД особо контролировать движение на мосту и не допускать в Крым любые организованные группы людей, следующие в республику без предварительного согласования.

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