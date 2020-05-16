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16.05.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Для российских больниц изготовили уникальную подушку и костюм врача

Текст: Ольга Дмитренко (Самара) , Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
На Юге появился крупный производитель уникальных защитных костюмов для медиков. А специалисты технопарка Самарского государственного медицинского университета разработали и изготовили изделия для защиты врачей от инфекции, а также специальные противопролежневые подушки.
Фото: предоставлено Самарским государственным медицинским университетом. Фото: предоставлено Самарским государственным медицинским университетом.
Фото: предоставлено Самарским государственным медицинским университетом.

Таких масок еще не было

Специалисты Самарского государственного медицинского университета сделали защитные маски на основе маски для снорклинга. К ней присоединяется насадка с фильтром, которую и разработали ученые университета.

Фото: iStock
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Как рассказал руководитель производственного отдела технопарка вуза Николай Кузьменко, на маску надет переходник, в который монтируются фильтры для аппаратов ИВЛ, пропитанные физраствором. Сами переходники печатаются на 3D-принтере. "Можно продезинфицировать маску, переходник, смонтировать новый фильтр, - говорит Николай Кузьменко. - Поэтому ее можно использовать много раз. Это хороший ход - например, обычный респиратор выбрасывают через три-четыре часа использования. Но, самое главное - нет эффекта запотевания глаз, как при работе в очках, так как глаза и нос в маске отделены. Она хорошо прилегает к лицу и не оставляет следов, поэтому работать в ней комфортнее".

Инфекция под контролем

Еще одна разработка - бокс для интубации, который позволяет максимально уменьшить распространение инфекции и защитить медиков. Он представляет собой короб из оргстекла с отверстиями, с помощью которых медики могут проводить манипуляции с пациентом.

Также инженеры разработали увлажнитель для аппарата ИВЛ. Использовали фильтр для очистки воды, в который интегрировали аэратор. Он растворяет подводимый воздух к реанимационным пациентам в воде и таким образом увлажняет его.

Подушка для реанимации

В медицинском вузе придумали лицевые противопролежневые подушки для пациентов, которые находятся на ИВЛ в положении лежа на животе. Больной лежит на такой подушке только лбом и шеей, лицо у него находится, можно сказать, в подвешенном состоянии.

Фото: iStock
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"За основу мы взяли реальную противопролежневую подушку из силикона, отсканировали, получили нужную конфигурацию и методом послойной нарезки сделали подушки пока из поролона, - рассказывает Николай Кузьменко. - В дальнейшем мы планируем делать их из силикона. Такие подушки дешевле аналогов и их можно быстро изготовить".

Сейчас все это в деле пробуют врачи в реанимациях самарских больниц, работающих с CОVID-19.

Спасительная пленка

Текстильное производство в городе Шахты Ростовской области, занимающееся пошивом спецодежды, перепрофилировалось на изготовление защитной ткани и пошив костюмов для медицинских и фармацевтических учреждений. Как рассказали "РГ" на предприятии, первая тысяча костюмов уже готова. А мощности фабрики позволяют отшивать от 200 до 230 тысяч штук ежемесячно.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Здесь сумели организовать изготовление новой ткани и пошив из нее одежды для медработников, фармацевтов и пищевой индустрии. Заказы есть до лета. "Ткань прошла тестирование в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора", - рассказала исполнитель директор предприятия Елена Санжеева.

Разработанное полотно - полиэстер, на который наносится специальное покрытие или полиуретановая пленка, препятствующая проникновению через ткань вирусов и бактерий. Костюмы из этой ткани получаются легкими, весят всего около килограмма.

Обладают высокой герметичностью: каждый шов надежно проклеен, капюшон имеет застежку на липучке и плотно прилегает к лицу, на рукавах и ногах предусмотрены манжеты на резинке. Ступни закрывают также герметичные бахилы. Шахтинский медицинский костюм предназначен для многоразового использования.

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Своей продукцией шатхинские швейники намерены обеспечить не только донские больницы, но и другие организации, где они необходимы. Правда, цена в розницу изделия - 9,5 тысяч рублей - придется не каждому по карману.

Тем временем, в январе этого года в России выпускали в сутки три тысячи защитных костюмов для медиков. К концу апреля - уже сто тысяч, а к середине мая планируется свыше 150 тысяч. Но этого еще недостаточно. Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, работающих в самой опасной зоне, распределяются буквально с колес.

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