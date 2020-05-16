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16.05.2020 14:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира

Текст: Роман Кияшко

В Краснодарском крае проверят, получали ли медики скорой помощи в Армавире выплаты, которые положены им за контакт с носителями коронавируса. Об этом в субботу сообщили в администрации региона.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники неотложки в Армавире жалуются на то, что они не получили обещанных надбавок. Вскоре на их обращение отреагировали в руководстве края. Там заявили, что специалисты министерства здравоохранения сверят расчет и сроки выплаты каждому сотруднику в Армавире.

- Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе, кадровые, - отметили в пресс-службе администрации Кубани.

Между тем ситуацией также заинтересовались в прокуратуре края. Там заявили "РГ", что организовали проверку информации. Надзорное ведомство встретиться с сотрудниками и руководством станции скорой помощи.

По последним данным, в Краснодарском крае выявлено 2510 случаев COVID-19. Выздоровели 1139 человек, 24 пациента скончались.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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