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16.05.2020 21:08
Рубрика: Общество

Найдено средство для полной блокировки коронавируса

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские ученые смогли выявить антитело, которое полностью блокирует коронавирус. Как сообщает Fox News, с таким заявление выступили сотрудники биофармацевтической компании из Калифорнии Sorrento Therapeutics.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Исследовательская группа изучила миллиарды антител, собранных за последнее десятилетие, и, как оказалось, сотни из них могут оказать влияние на коронавирус. А одно из исследованных антител STI-1499, по словам ученых, защищает от инфицирования SARS-CoV-2 со стопроцентной гарантией. Оно способно защитить от коронавируса и вывести его из организма человека в течение четырех дней.

"Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарство. Существует решение, которое работает на 100 процентов. Если в вашем теле есть нейтрализующее антитело, вам не нужно социальное дистанцирование. Вы можете без страха "открыть" общество", - подчеркнул доктор Генри Джи, основатель и гендиректор компании.

Также описывается действие антитела. "Оно обволакивает вирус и выводит его из организма", - пояснил Генри Джи. При этом исследователи считают, что лечение антителами может оказаться более эффективным, чем вакцинация. Однако пока работа с антителом велась в лабораторных условиях.

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