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16.05.2020 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту

Текст: Руслан Мельников

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении инспектора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Волгоградского чиновника заподозрили во взятке в 250 тысяч рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, дело возбуждено за незаконную охоту.

В ведомстве уточнили, что автомобиль чиновника, в котором также находился его родственник, занимающийся фермерством, сотрудники полиции остановили в Ольховском районе. Полицейские нашли в машине тушу кабана, охотничий карабин с оптическим прицелом, патроны и тепловизор. По словам водителя, охотники добыли кабана в госзаказнике.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба". Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.

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