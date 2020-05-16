Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении инспектора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, дело возбуждено за незаконную охоту.

В ведомстве уточнили, что автомобиль чиновника, в котором также находился его родственник, занимающийся фермерством, сотрудники полиции остановили в Ольховском районе. Полицейские нашли в машине тушу кабана, охотничий карабин с оптическим прицелом, патроны и тепловизор. По словам водителя, охотники добыли кабана в госзаказнике.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба". Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.