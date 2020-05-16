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16.05.2020 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С 18 мая в Крыму снят запрет на любительскую рыбалку

Текст: Сергей Винник
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым

С 18 мая в Крыму разрешат любительскую рыбалку на внутренних водоемах, арендуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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О планируемых изменениях в распоряжении Совета министров Крыма регламентирующем дополнительные ограничения на период пандемии коронавируса сообщил вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

- Планируется, что после 18 мая рыбоводные хозяйства, занимающиеся выращиванием объектов аквакультуры, получат возможность реализации своей продукции "с крючка", а граждане смогут осуществлять любительскую рыбную ловлю, - рассказал Рюмшин.

Вместе с тем, до 31 мая в Крыму действует запрет на любительский лов рыбы в водоемах общего пользования в связи с сезоном нереста. Это ограничение сохраняет силу. Также на территории республики до 31 мая продлен пожароопасный период и по-прежнему запрещено посещение лесов.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Напомним, с 18 мая в Крыму и Севастополе отменяется режим самоизоляции с некоторыми оговорками. Эта мера не будет распространяться на граждан старше 65 лет, а также лиц страдающих рядом хронических заболеваний. Продолжат работу обсерваторы, а Севастополь сохраняет особый режим въезда и выезда из города. В тоже время, по оценкам главы Крыма Сергея Аксенова, с понедельника в Крыму возобновят работу около 85 процентов учреждений, организаций и предприятий.

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