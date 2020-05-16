В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских

В Астраханской области сняли часть ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора после заседания оперштаба по противодействию коронавирусу.

- Первый этап отмены ограничений введен: пропускной режим для лиц моложе 65 лет отменен, - сообщили в пресс-службе.

Разрешены занятия спортом на открытом воздухе не более, чем по двое с соблюдением дистанции в пять метров и прогулки - также по двое и без посещения детских площадок.

Кроме этого, возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты и непродовольственных магазинов, имеющих отдельный вход и площадь торгового зала - не более 400 квадратных метров, а находится в помещении смогут одновременно не более одного человека на четыре квадратных метра. Решение вступает в силу сегодня, отметили в пресс-службе.

В общественных местах будет необходимо носить маску. Люди старше 65 пока должны оставаться дома.

На 16 мая в Астраханской области зарегистрировано 1029 случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки - 45 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 1,0.