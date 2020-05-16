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16.05.2020 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

Текст: Руслан Мельников
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19.

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Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, умерли 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского (сельского) района. При этом отмечается, что у всех троих были проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие хронические заболевания.

Всего общее количество скончавшихся пациентов с COVID-19 в Ростовской области составляет 28 человек. Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек.

За сутки количество подтвержденных больных коронавирусом на Дону увеличилось на 112 человек. По данным на 16 мая их общее количество достигло 2312 человек. Выздоровевших насчитывается 719. Из них 90 человек выздоровели за последние сутки.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Распространение коронавируса COVID-19

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