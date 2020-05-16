Врач из Таганрога рассказал о сроке лечения от коронавируса

На лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, в среднем требуется от двух до четырех недель.

Об этом рассказал главврач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов. Такую информацию он озвучил на брифинге в региональном пресс-центре.

Врач подчеркнул, что время, которое уходит на выздоровление, в значительной степени зависит от состояния пациента и от своевременности его обращения за медпомощью.

- У нас были пациенты с легким течением болезни, госпитализированные по эпидпоказаниям, которых мы выписывали меньше чем за десять дней. В среднем же пациенты, особенно с тяжелым течением болезни, находятся у нас от двух до четырех недель, - рассказал Дмитрий Сафонов.

Среди медиков в Таганроге зафиксирован только один случай заражения, когда врач забыла пристегнуть защитный фильтр перед выходом к больному.

Дмитрий Сафонов посоветовал соблюдать правила самоизоляции и социальную дистанцию, а также укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции.

- В настоящее время мы успешно сдерживаем цунами инфекционной волны, - добавил врач.