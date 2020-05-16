Врач рассказала, как спасти здоровье глаз во время самоизоляции

Работа за компьютерами, увлечение социальными сетями, электронными играми и домашними кинотеатрами негативно влияют на здоровье глаз. Многие стали жаловаться на ощущение постоянной усталости и проявление синдрома сухого глаза. Однако простые упражнения помогают избежать серьезных проблем со зрением.

Как заявила kp.ru член Международной ассоциации преподавателей контактной коррекции зрения Ольга Захарова, в первую очередь нужно настроить яркость экранов смартфонов и компьютера на ровный цвет и увеличить шрифты. Необходимо также следить чтобы расстояние между монитором и человеком было не меньше 25 сантиметров.

"Каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и фокусируйте на удаленном объекте примерно в шести метрах. Посчитайте до 20, потом переведите взгляд на что-то близкое, например, горшок с цветком на подоконнике. Посчитайте до 20. И можно работать дальше", - считает офтальмолог.

Врач также советует не курить в помещении и избегать табачного дыма - это может вызвать раздражение и сухость глаз. Кроме того, следует придерживаться сбалансированного питания: для глаз очень важны такие элементы, как Омега-3 и витамины А, С и Е.

Оптимальный вариант для отдыха глаз - темнота. Если есть возможность, старайтесь каждый три-четыре часа закрыть глаза ладонями на пять минут. А лучше всего - полежать с маской для сна на диване.