Карантин подтолкнул молодых уральцев заняться садоводством

На Среднем Урале дачный сезон в этом году открылся раньше, чем обычно. По словам председателя регионального отделения "Союза садоводов России" Евгения Миронова, это спровоцировали жаркая весна и 1,5 месяца нерабочих дней. По разным данным, в регионе действует от 2 700 до 3 700 садовых некоммерческих товариществ (СНТ). В земельном реестре за свердловчанами числится 342 тысячи участков с разрешенным видом использования "садоводство и огородничество".

Особенностью нынешнего года стала не только погода, но и изоляция на грядках: большинство людей предпочли пересидеть ее там. Правда, специализированные торговые точки разрешение на работу получили не сразу, поэтому семена и саженцы начали активно предлагать хозяйственные и продовольственные магазины.

По мнению Зухры Барбаковой, представителя областного управления Россельхознадзора, это создает дополнительные риски. Если в спецмагазинах и на ярмарках за последние 3 - 5 лет путем проверок и консультаций удалось навести порядок с точки зрения качества семян и соответствия ассортимента реестру селекционных достижений, то сегодня люди могут столкнуться с продажей старого, зараженного посадочного материала.

Чтобы не попасть впросак, лучше не совершать случайные покупки у трасс, в палатках возле СНТ, а если продавцы прикрываются вывеской известного питомника - не стесняться проверять документы. В сертификате на товар должно быть указано название сорта, цифровой код партии, год урожая, репродукция. Для Урала специалисты рекомендуют ультраскороспелые и ранние сорта.

- Выбирая саженец, учтите, что он должен соответствовать по фазе развития нашей климатической зоне. Не надо покупать "южных гостей" - они красивые, но вряд ли перезимуют. Семена для проверки можно высыпать на стол и визуально отделить "чужаков", - советует Барбакова.

По оценке экспертов, в этом году спрос сместился в сторону плодово-ягодных и овощных культур: карантин заставил многих задуматься о личной продовольственной безопасности. Проблема в том, что среди желающих заняться садом-огородом появилось много новичков. Эти люди как раз и рискуют нарваться на мошенников или начать выращивать на Урале бананы без всякого опыта.

- В целом я положительно отношусь к экспериментам с экзотикой. Со многими, кто их проводит, мы обмениваемся опытом в рамках "Уральской школы садовода". Уже выведено несколько сортов абрикоса, винограда, которые могут зимовать. Много появилось витаминизированной зелени типа рукколы. Но новинки лучше использовать осторожно, до 85 процентов посадок на участке должны занимать проверенные сорта и гибриды, - считает проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

Мы привыкли, что большая часть дачников - пенсионеры, хотя в этом году загородной недвижимостью стали больше интересоваться молодые семьи с детьми. Покупая старые возделанные участки, они зачастую стремятся там все переделать по-своему. И мало задумываются, что можно строить в коллективном саду, а что нет.

- Все зависит от категории земель: на землях населенных пунктов можно строить как жилые, так и садовые дома. За пределами населенных пунктов и на сельхозземлях - только садовые. Не больше трех этажей или 20 метров высотой. При этом дом не должен делиться на отдельные квартиры или самостоятельные части. До 1 марта 2021 года действует упрощенный порядок регистрации домов в СНТ: по техплану и документам на землю. Уведомлять муниципалитет о начале и окончании строительства не надо, - объясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Михаил Кириллов.

По статистике, до 95 процентов нарушений в СНТ - это захват смежных неразграниченных земель или общего пользования. Поэтому прежде чем что-то строить, убедитесь, что фактические границы участка совпадают с тем, что на бумаге. Что касается хозпростроек, то на кадастровый учет ставятся только объекты недвижимости. К ним относятся постройки с фундаментом, которые нельзя перенести на другое место без разрушений. Кирпичный забор на фундаменте таковым не является, поскольку по отношению к земле выполняет вспомогательную функцию. То же самое касается газонов, клумб, замощений и большинства теплиц.