В Ночь музеев уральцев позовут в гости к гонщику Карякину

Ночь музеев на Урале впервые пройдет в онлайн-формате. В этом году главной темой станет 75-летний юбилей Победы. Начало уже сегодня. Жители смогут подключиться к сотне онлайн-площадок музеев Свердловской области, трансляцию будут вести известные телеведущие и сотрудники музеев в медиа и соцсетях. "РГ" отобрала самые интересные программы.

Так, в Алапаевском Доме-музее имени Чайковского покажут выставку музыкальных инструментов разных народов мира (композитору исполнилось 180 лет). А в других филиалах областного краеведческого музея посетителей ждет историческое погружение: лекция о дикторе Юрии Левитане и радио, воздушных асах ‒ уральцах в годы Великой Отечественной войны.

Свердловская киностудия расскажет, как создавались военные фильмы, например "Сильные духом", которые посмотрели миллионы зрителей: его считают лидером проката в истории отечественного кино.

‒ Наша киностудия появилась в самый переломный момент ‒ 9 февраля 1943 года. Несмотря на все сложности послевоенного времени, режиссеры и съемочные группы произвели культовые фильмы о героизме солдат, офицеров и простых людей, ‒ поделился с "РГ" генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

Между тем сотрудники музея истории Екатеринбурга решили вывести уральцев на "прогулку" по архитектурным памятникам и главным улицам города, пригласят мастеров, которые в прямом эфире приготовят блюда старорусской кухни. А еще музейщики придут к уральцам в гости ‒ гонщику Сергею Карякину и музыканту Александру Пантыкину, чтобы увидеть их домашние раритеты. Звезды станут первыми ласточками формата "музей в доме", а вообще провести экскурсию по своему жилищу смогут все желающие.

Ближе к ночи начнется инклюзивная программа. Незрячий искусствовед Алексей Филатов будет описывать картину "Последний день Помпеи". Он же познакомит участников с произведениями, которые написали художники с инвалидностью. В екатеринбургском музее изобразительного искусства в это время проведут лекции на языке жестов о послевоенном наследии Эрмитажа.

Между тем

На Ямале жителям представят выставки работ земляков, легенды экспонатов и видеолекции для любителей гастрономии. В эколого-краеведческом музее Муравленко покажут документальные фильмы о войне, а в музее Лабытнанги ‒ дадут старт экспозиции "Победный сорок пятый!" и театрализованную экскурсию "Битва за Рейхстаг" в формате виртуальной реальности.

Справка

Всероссийская акция "Ночь музыки" проходит на Урале в 14-й раз. Зрителей ждет более 230 онлайн-программ для детей и взрослых с конкурсами и мастер-классами. Организаторы планируют устроить и живой формат в этом году по окончании режима самоизоляции, сделав подарок к историческому дню рождения Екатеринбурга. Предварительно его проведут 14 ноября.

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