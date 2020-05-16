"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров

19 мая на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью на тему: "Как добрые дела в рамках акции "Мы вместе" найдут свое логическое продолжение во всероссийском конкурсе "Доброволец России- 2020".

Почему важно, чтобы из простого доброго волонтерского поступка - человек захотел в дальнейшем создавать свои собственные добровольческие проекты. Какие ресурсы может обычный волонтер использовать, чтобы стать лидером проекта, при его желании. Почему важно рассказывать о добрых поступках граждан. К чему это глобально может привести общество. Конкурс "Доброволец России" проводится 10й год - что это дало обычному гражданину, - на эти вопросы обозревателю отдела "Экономики и социальных вопросов" "РГ" Алексею Дуэлю ответит Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ, руководитель проекта DOBRO.RU.

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