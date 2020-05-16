Росгвардия использовала аэростат для контроля соблюдения самоизоляции

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Российской газете", что для такого мониторинга обстановки с воздуха в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области. С помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования.
В ходе несения службы росгвардейцы проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, осуществляют проверку наличия специальных пропусков у граждан. Людям старшего поколения, наиболее подверженным заражению коронавирусом, сотрудники Росгвардии вручают памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций.
Всего с начала режима повышенной готовности в Подмосковье сотрудниками Росгвардии с гражданами было проведено свыше 11 тысяч профилактических бесед.