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16.05.2020 15:05
Рубрика: Власть

Росгвардия использовала аэростат для контроля соблюдения самоизоляции

Текст: Михаил Фалалеев
Для того, чтобы контролировать ситуацию в условиях режима ограничительных мер для обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы в Московской области использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата. Этот комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км.
Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Российской газете", что для такого мониторинга обстановки с воздуха в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области. С помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования.

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В ходе несения службы росгвардейцы проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, осуществляют проверку наличия специальных пропусков у граждан. Людям старшего поколения, наиболее подверженным заражению коронавирусом, сотрудники Росгвардии вручают памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций.

Всего с начала режима повышенной готовности в Подмосковье сотрудниками Росгвардии с гражданами было проведено свыше 11 тысяч профилактических бесед.

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