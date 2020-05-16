Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

Раскол в украинском обществе настолько глубок, что Киев может потерять контроль над еще несколькими регионами страны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В интервью "Парламентской газете" он отметил, что власти Украины не ничего не предпринимают для выполнения Минских соглашений, и допустил, что до конца этого года Киев может заявить об их дезавуировании.

"Есть устойчивое ощущение, что у Киева вообще нет планов - там не знают, что делать", - считает Владимир Джабаров. По его мнению, президент Зеленский "по факту он не управляет страной", в регионах же заправляют "местные князьки, которые преследует свои узкие интересы". "Это очень опасный период, когда определенные силы на Украине могут расшатать ее государственность", - полагает парламентарий.

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.