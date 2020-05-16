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16.05.2020 19:08
Рубрика: Общество

Смогут ли цифровые сервисы заменить репетиторов

Текст: Ксения Колесникова
Переход школ на дистанционку изменил рынок репетиторства в России: спрос на занятия онлайн вырос в разы. Даже те репетиторы, которые раньше с технологиями не дружили, стали их активно применять.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

- Рынок репетиторских услуг можно условно разделить на два сегмента. Первый - репетиторы, которые помогают детям выполнять домашние задания. Как правило, это профессиональные педагоги, работающие в школе или вышедшие на пенсию, - говорит вице-президент ГК "Просвещение" Виктория Копылова. - Второй сегмент - репетиторы, которые готовят к олимпиадам и ЕГЭ. Среди них встречаются не только учителя, но и вузовская профессура.

По словам эксперта, этой весной и те, и другие ушли в онлайн-формат. Для кого-то это стало шоком - учить дистанционно по старым конспектам невозможно. Но зато стало понятно: труд репетитора становится слишком затратным, а порой и бессмысленным без цифровых продуктов и сервисов - таких, которые дают оперативную обратную связь и позволяют контролировать прогресс ученика.

Фото: РИА Новости
Как будут работать школы после открытия

- В начале апреля вместе со Skyeng мы разработали бесплатную интерактивную рабочую тетрадь Skysmart, позволяющую быстро сформировать набор заданий для конкретного ребенка и тут же получить оценку их выполнения, - говорит Виктория Копылова. - Тетрадь создавалась в расчете на школьных учителей. Но мы были удивлены, узнав, что она пользуется огромным спросом еще и у репетиторов.

Сейчас в тетради добавляются новые задания, появляется новый, интерактивный контент.

- Полагаю, в перспективе двух-трех лет сможем предлагать и такие задания, где требуются развернутые ответы и даже небольшие сочинения. Проверять их будет искусственный интеллект, и это освободит педагогов от еще одного пласта рутинной работы, - рассуждает эксперт. - Вместе с Московским центром качества образования мы разрабатываем онлайн-сервис, который будет не только оценивать задания, но и давать рекомендации: какие учебные материалы нужно освоить для исправления ошибок. Не исключаю, что активное использование таких сервисов со временем сократит потребность в репетиторах.

В России резко вырос спрос на услуги репетиторов онлайн

Правда, совсем профессия - "репетитор" - с рынка не уйдет: по прогнозам Виктории Копыловой, сохранится спрос на высококвалифицированных специалистов, тех, кто будет серьезно повышать баллы ЕГЭ своих учеников. Этот тренд останется неизменным.

- В выигрыше окажутся те, кто сможет подобрать и эффективно использовать ресурсы, которые не содержат ошибок, удобны, а главное - действительно помогают ученикам. Для репетиторов это вопрос сохранения их бизнеса, выживания на высококонкурентном рынке, - заключает эксперт.

Общество Образование

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