Спрос на лекарства вернулся к сезонной норме

В марте распространение коронавирусной инфекции вызвало ажиотажный спрос на лекарства. Россияне стали массово скупать препараты, ожидая роста цен и дефицита необходимых лекарств из-за возможного сокращения фармацевтического производства. В первом квартале, констатирует аналитическая компания DSM Group, прирост продаж оказался одним из самых значительных за последние несколько лет. По данным компании, за январь-март аптеки страны реализовали 1,5 миллиарда упаковок лекарств на сумму 319,9 миллиарда рублей (в розничных ценах). При сравнении с первым кварталом прошлого года это больше на 25,3 процента в денежном выражении и на 13,2 процента - в упаковках.

Наивысший рост продаж был отмечен в марте - на 46,4 процента в деньгах и на 34,9 процента - в упаковках. Наиболее заметный прирост показали препараты дороже 500 рублей, отмечают эксперты, хотя лекарства в сегменте "до 50 рублей" по-прежнему остаются самыми востребованными. По итогам квартала продажи отечественных препаратов в деньгах выросли на 28,2 процента, импортных - лишь на 24 процента. А в динамике за несколько лет эксперты отмечают изменение рынка в пользу рецептурных лекарств. Средняя стоимость препарата, отпускаемого по рецепту врача, составила 313 рублей, безрецептурные препараты в аптеках стоили в среднем 168 рублей. Цены на обе категории выросли относительно того же периода прошлого года выросли на 9,1 процента и 11,6 процента соответственно.

- Ажиотажный спрос на фармрынке первого квартала в апреле уже фактически сошел на нет, - комментирует для "РГ" ситуацию директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. - Ажиотаж носил весьма неоднородный характер и в основном касался препаратов, которые обозначались специалистами в качестве возможных средств воздействия на COVID-19. Но в итоге потребители поняли, что специфических средств для профилактики и лечения коронавируса нет, а закупать все подряд тоже бессмысленно: глобальных перебоев в лекарственном обеспечении не возникало, а локальные проблемы достаточно быстро решались.

Структура аптечного рынка по группам препаратов по сравнению с первым кварталом прошлого года практически не изменилась, констатирует в своем обзоре DSM Group. Самыми популярными оставались лекарства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ. Лекарства для лечения респираторных заболеваний заняли лишь третье место - после лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.По данным исследования компании GfK, покупки лекарств в мае практически везде вернулись к норме, характерной для сезона. Исключение - Москва и Северо-Западный федеральный округ. Здесь эксперты констатируют новый рост спроса на лекарства, но тоже не для лечения респираторных заболеваний или вирусной инфекции, как можно было бы ожидать. Наибольшим спросом пользуются ферменты, адсорбенты, средства "от печени", а также успокоительные препараты.

- Возможно, точечным всплеском спроса покупатели реагируют на продолжающуюся неопределенность с коронавирусом, а также купируют последствия пищевых привычек, получивших развитие в условиях самоизоляции, - полагает ведущий эксперт по фармкатегориям в отделе исследований потребительской панели GfK Rus Светлана Тюрина.

Кроме того, потребители раньше и активнее начали пополнять запас антигистаминных препаратов из-за раннего начала цветения растений, пыльца которых вызывает поллиноз - сезонный риноконъюнктивит.

- Сейчас мы наблюдаем не только стабилизацию спроса, но и трансформацию формата аптечного ритейла, - констатирует Николай Беспалов. - Многие стали серьезнее относиться к режиму самоизоляции, лишний раз выходить из дома - значит подвергать себя риску. Люди предпочитают делать это осознанно и предварительно обдумывать покупку, а лучше бронировать необходимые позиции заранее. Вообще роль всевозможных систем бронирования лекарств в связи с эпидемией выросла кратно. Но роль онлайн-канала покупок выросла и в отношении других групп потребительских товаров, и здесь фармрынок просто повторяет общие тенденции развития большой розницы.