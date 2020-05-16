Аналитики отмечают, что за действиями американских политиков стоит опасение, что масштабные меры по борьбе с эпидемией скажутся на экономике и повлияют на итог президентских выборов. Поэтому они всеми способами стараются уменьшить масштабы и реальную угрозу от эпидемии, зато с легкостью фабрикуют слухи и распространяют клевету, пытаясь тем самым отвлечь внимание народа.

Что касается международных отношений, руководство США настаивало на политизации эпидемии, чтобы прикрыть собственные неудачные действия по борьбе с ней, несмотря на научный консенсус о происхождении вируса в международном научном сообществе. Слухи о том, что "вирус появился в китайской лаборатории", беспочвенны и противоречат науке.

Из-за недальновидных политических интересов американские политики также препятствуют ведению научно-исследовательских проектов между Китаем и Соединенными Штатами. Так, американский Национальный институт здоровья на днях объявил о прекращении совместного исследовательского проекта по рискам коронавирусов летучих мышей, которое проводили некоммерческая организация "Альянс Экологического здоровья" и Уханьский институт вирусологии, и вернул все выделенные на исследовательскую деятельность средства.

Заместитель директора Национального института инфекционных заболеваний Бостонского университета Джеральд Т. Кеуш, директор Глобального проекта "Виром" Деннис Кэррол и другие эксперты отметили, что этот шаг создал прецедент, когда "политика превыше науки"．Это говорит о том, что правительство США действительно вредит важным научным исследованиям ради своих политических интересов.

Однако, всевозможные провокации со стороны американских политиков не смогут освободить страну от необходимости вести профилактику и контроль над эпидемией. Решительные меры в борьбе с эпидемией не терпят отлагательств.