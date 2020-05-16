Стартует финальный этап чемпионата России по кибербаскетболу

В полдень 16 мая стартует финальный этап первого чемпионата страны по интерактивному баскетболу. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

Напомним, что интерактивный баскетбол - не просто развлечение, это официальная дисциплина, утвержденная Минспортом РФ. В период невозможности проведения соревнований по привычному, реальному баскетболу, в РФБ оперативно перестроились и в апреле-мае проводят турнир, не требующий прямого физического контакта между его участниками.

Финальный этап - уже пятый по счету. На трех из четырех предыдущих этапах выступали так называемые VIP-участники. Это игрок краснодарского "Локомотива-Кубани" и сборной России Дмитрий Кулагин, двукратный чемпион страны по новой олимпийский дисциплине "баскетбол 3х3" Денис Бергман, центровая курского "Динамо" и национальной команды Елизавета Шабанова. Кстати, только Кулагину удалось выйти в плей-офф, остальные не смогли пробиться в турнир с выбыванием по итогам "регулярного чемпионата".

На каждом из этапов в борьбу вступали по 30 участников, каждый из которых представлял клуб сильнейшей лиги мира - североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации, где большую и лучшую часть своей карьеры провел нынешний президент РФБ Андрей Кириленко. Команды играли "регулярку" по виртуальным конференциям и дивизионам, затем переходили к плей-офф.

Победителями этапов предварительной части становились: Сергей Морозов (Москва "Нью-Орлеан"), Юрий Гордеев (Москва, "Портленд"), Никита Амелин (Санкт-Петербург, "Лейкерс") и Егор Белокуров (Волгоград, "Голден Стэйт"). Каждый из них получал за победу 10 тысяч рублей. Естественно, что все четверо выступят и в финальном раунде, который пройдет по несколько иной схеме, чем этапы предварительной стадии - не с 30, а с 16 участниками. То есть это все, кто добирался до полуфиналов. Изменился и подход к компьютерному замещению конкретных команд НБА. Соискатели нашего первого чемпионского титула по интерактивному баскетболу сыграют как бы сами за себя, но все же с игроками НБА в составе - легендами прошлого и настоящего. В том числе и с виртуальным Андреем Кириленко.

Вот полный состав участников финального раунда:

Восточная конференция - Егор Белокуров (Волгоград), Жостен Мауку (Санкт-Петербург), Владимир Кордюков, Иван Шевченко, Григорий Минасян, Юрий Гордеев (все - Москва), Андрей Кузьмин (Липецк), Сергей Варакин (Волжский),

Западная конференция - Никита Амелин (Санкт-Петербург), Станислав Жужнев (Химки), Вячеслав Ямандий (Плесецк), Никита Медведев (Таганрог), Егор Бекеев (Самара) , Данил Кузнецов (Казань) - с Кириленко в составе, Дмитрий Суровцев (Череповец), Сергей Морозов (Москва).

Пары 1/8 финала:

Белокуров - Мауку, Кордюков - Минасян, Кузьмин - Шевченко, Варакин - Гордеев, Амелин - Жужнев, Ямандий - Медведев, Бекеев - Кузнецов, Суровцев - Морозов.