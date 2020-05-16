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16.05.2020 19:57
Рубрика: Экономика

Страховщики призвали добиться четкого распределения средств по ОМС

Текст: Ирина Невинная
Непрозрачность распределения средств в медорганизациях - одна из основных причин дискуссии о "недофинансировании медицинской помощи" и "заниженных тарифах ОМС", считают во Всероссийском союзе страховщиков. Поэтому в рамках планируемой реорганизации необходимо добиваться внедрения в системе ОМС единой финансовой политики учета и распределения средств внутри медорганизаций, а также выстроить четкую вертикаль с подчинением территориальных фондов ОМС Федеральному фонду (ФОМС), сказал вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

О необходимости трансформировать систему ОМС заявил недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на правительственном часе в Госдуме. При этом глава Минздрава подчеркнул, что речь не идет об оптимизации материальной базы и ресурсов в здравоохранении, необходимо добиваться прозрачности финансирования. "Информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть сквозной систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит. Вопрос не идет об оптимизации, вопрос о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат", - пояснил Михаил Мурашко.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что расчеты между территориальными фондами ОМС и медицинскими организациями урегулированы, но при этом распределение средств внутри медорганизации остается непрозрачным, и это одна из основных проблем.

"Сейчас у нас есть абсолютно четкое понимание: какие в системе есть тарифы, какие существуют региональные коэффициенты. Есть понимание того, как доводятся деньги до медицинского учреждения, как оказываются, как контролируются и как оплачиваются медицинские услуги, - считает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - Одна из основных проблем - та, которая приводит к бесконечной дискуссии "достаточно ли денег в системе на медицинскую помощь или их не хватает, адекватен тариф или не адекватен" - это непрозрачность финансовой политики медицинских организаций. Нет понимания, как расходуются деньги внутри медицинских организаций. Общеизвестны факты декларирования миллионных заработных плат главных врачей и их многочисленных заместителей в сочетании с информацией о "с трудом достигнутом" уровне зарплат практических врачей уровню, обозначенному президентом страны".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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О неправильном формировании зарплат медиков в регионах в Минздраве говорили давно и неоднократно. Еще когда министерство возглавляла Вероника Скворцова, Минздрав рекомендовал региональным департаментам здравоохранения выстраивать структуру зарплаты в медучреждениях таким образом, чтобы основная, базовая ее часть у врачей и среднего медперсонала составляла не менее 40 процентов от суммы выплат. Фактически во многих регионах этот принцип не соблюдается, и большую часть ежемесячного заработка составляют надтарифные выплаты, которые сам работник проконтролировать не может.

Кроме "непрозрачного" формирования зарплат, в результате которого главврачи и другие руководители медорганизаций зарабатывают на порядок больше рядовых врачей, в ВСС назвали и другие дефекты системы. В частности, во время проверок обнаруживают случаи "приписок" в объемах оказанной помощи в поликлиниках, хотя они на 80 процентов работают "по предоплате". Одни и те же виды медицинской помощи в государственных и частных клиниках оплачиваются по одному тарифу, но при этом оборудование в коммерческой медицине приобретается за свой счет, а в государственной - из бюджета. "Работающие по единым тарифам ОМС частные медицинские организации в одном случае жалуются на неадекватность тарифов, а в другом считают их достаточными (при этом те и другие приобретают оборудование за свой счет), а в государственных клиниках "не могут прожить без платных услуг" (но дорогостоящее оборудование финансируется совсем не за счет ОМС), - говорит Кузнецов. По его мнению, сделать систему более прозрачной может максимальная цифровизация системы ОМС в сочетании с внедрением единой финансовой политики учета и распределения средств внутри медорганизаций.

Фото: предоставлено Самарским государственным медицинским университетом.
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Система ОМС, отметил Дмитрий Кузнецов, страдает из-за отсутствия четкой "вертикали". По законодательству, Федеральный фонд ОМС (ФОМС) делегирует ряд своих полномочий территориальным фондам ОМС и страховым организациям. При этом страховые медицинские компании работают в соответствии с указаниями ФОМС и подчиняются Центробанку, как регулятору страховой отрасли. А территориальные фонды ОМС больше "завязаны" на органы исполнительной власти конкретного региона.

"Эта двойственность объясняется так называемыми "региональными особенностями" системы ОМС. Это совсем не всегда "плохо", но не всегда предсказуемо. Но гражданину и руководству государством нужна работоспособная, работающая по единым принципам система, гарантирующая получение медицинской помощи в предсказуемом объеме и предсказуемого качества во всех регионах страны. Достичь этого без выстраивания вертикали в работе фондов ОМС - с прямым подчинением территориальных фондов Федеральному - практически невозможно", - считает Дмитрий Кузнецов.

Экономика Страхование Реформа системы медицинского страхования

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