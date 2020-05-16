Тест на антитела к COVID-19 можно сделать в сети лабораторий "Хеликс"

С 16 мая лабораторная служба "Хеликс" начинает выполнять анализ, дающий ответ о наличии или отсутствии антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Сдать кровь (берется из вены) для выполнения теста можно в более чем 350 центрах "Хеликс" по всей России. Кроме того, компания работает в партнерстве с государственными и частными клиниками.

Цена анализа для физических лиц будет едина во всех регионах и составит 1600 рублей без учета стоимости взятия крови, сообщили в компании. Срок выполнения анализа - до двух суток, не считая день сдачи анализа.

Для выполнения теста на IgG используются тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии", метод исследования - иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность теста - более 95%, специфичность - 98%.

"На данный момент мы видим определение именно IgG-антител, как ключевую потребность рынка, - рассказал медицинский директор "Хеликс" Дмитрий Денисов.

"Выявление людей с иммунитетом к вирусу позволит постепенно снижать меры по самоизоляции и обеспечить для части людей возможность возвращения к работе. Безусловно, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю, и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. Однако именно массовое тестирование на наличие антител в крови и определение их концентрации позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях", - добавил Денисов.

В лаборатории также пояснили, как правильно подготовиться к тестированию: кровь сдается натощак (не есть за три часа до забора крови), также нельзя курить за полчаса до начала процедуры.

В ближайшее время лабораторная служба планирует запустить также количественный тест на антитела IgG с использованием тест-систем DiaSorin (Италия), метод исследования - иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА).