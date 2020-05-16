Трамп "потерял вкус" к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного потерял вкус" к торговой сделке с Китаем, первая фаза которой была заключена в начале года, передает ТАСС.

Во время беседы с журналистами перед вылетом в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) Трамп пояснил, что он пока не хочет разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпинем. "Посмотрим, что будет дальше. Но я немного потерял вкус к торговой сделке", - подчеркнул глава Белого дома.

Руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что сделка с Китаем работает. По его словам, китайская сторона немного медленнее закупает товар. Однако это связано с рыночными экономическими условиями

Напомним, церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года и на 123,3 миллиарда в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.