Турция разрешила въезд гражданам РФ для получения медицинских услуг

Власти Турции разрешили гражданам России и ряда других стран пересекать границу для лечения в медицинских учреждениях. Это стало возможным в связи с ослаблением ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает агентство Anadolu.

Распоряжение правительства распространяется на граждан Азербайджана, Великобритании, Германии, Греции. Кроме того, на Грузию, Джибути, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизию, Ливию, Молдавию, Нидерланды, Туркмению, Узбекистан, а также на Украину. При этом пересекать границу с Турцией смогут лишь пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Информация об иностранцах, желающих пройти лечение, будет заноситься в Международную систему медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения клиентам будет выдаваться соответствующее разрешение.

Коронавирус впервые выявили в Турции 10 марта у жителя, вернувшегося из Европы. В стране зарегистрировано свыше 146 тысяч подтвержденных случаев заболевания, умерли 4 055 граждан, выздоровели 106 133.