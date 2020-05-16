У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие

В городе Штральзунд на севере Германии неизвестные лица установили наподобие надгробия перед избирательным бюро канцлера Ангелы Меркель. Поцарапана также острым предметом входная табличка. Сумма ущерба устанавливается. Полиция расследует происшествие, сообщает портал Spiegel online.

"Свобода выражения мнений, свобода передвижения, свобода собраний, свобода демократии 1990-2020 годов", - такая надпись содержится на надгробном камне, который обрамлен могильными свечами, розами и траурной лентой. Стражи порядка полагают, что нападение на офис могли совершить люди, недовольные ограничениями в связи с коронавирусом. В ряде городов Германии состоялись протестные акции против карантина, введенного властями. В центре Берлина манифестация против локдауна прошла перед зданием бундестага. Число участников превысило максимально разрешенное. Кроме того, собравшиеся не соблюдали необходимую дистанцию.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак назвал атаку на окружное представительство Ангелы Меркель "примитивной и безвкусной". "Мы можем обсуждать все в нашей стране. Но ставить надгробную плиту перед избирательным округом канцлера - это неслыханно и неуважительно. Тот, кто выражает мнение такими средствами, дисквалифицирует себя", - подчеркнул политик.

Между тем Меркель провела видеоконференцию с руководителями земель, в ходе которой высказалась за осторожное возобновление общественной жизни после карантина. По словам канцлера, сначала нужно подождать и посмотреть, как открытие розничной торговли повлияет на распространения коронавируса. Снятие ограничений должно увязываться с конкретной ситуацией на местах. Поэтому решения о нормализации экономической жизни, особенно в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, должны приниматься не раньше середины мая, пишет Handelsblatt.