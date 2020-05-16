Новости

Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса 13:38
Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19 13:36
Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни 13:27
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая 13:18
Италия назвала дату открытия границ 13:12
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ 13:07
У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие 12:56
Напавший на контролера метро петербуржец помещен под домашний арест 12:41
В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов 12:32
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом 12:27
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских 12:02
Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка 12:00
В Москве более 85% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:40
Турция разрешила въезд гражданам РФ для получения медицинских услуг 11:24
В Чечне утвержден поэтапный вывод региона из самоизоляции 11:22
Кабмин выделил соцработникам 7,6 млрд рублей 11:19
Аксенов разъяснил условия работы вахтовиков в Крыму 11:18
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов 11:11
В Иране сообщили о смерти своего представителя при ОПЕК 11:03
Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту 10:55
Президент Болгарии: Наше государство не является опорой для граждан 10:34
Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки 10:28
На Ставрополье в ДТП со "скорой" погибли три человека 10:25
Московские врачи вылечили от коронавируса более 26 тысяч человек 10:07
Ученые обнаружили в крови собак антитела к коронавирусу 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 13:27
Рубрика: Общество

Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни

Текст: Юрий Медведев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня наука предлагает самые разные тесты для определения биологического возраста. Он может быть меньше или больше той цифры, которая стоит в паспорте. Оценив различные тесты, норвежские ученые отдали предпочтение "кислородному". Он подсчитывает максимальное потребление кислорода (МПК), которое человек способен потребить в течение одной минуты.

Фото: iStock
Ученые: Сон помогает находить выход из сложных ситуаций

Исследователи изучили, как МПК соотносится с продолжительностью жизни. Они проанализировали данные 55 тысяч человек и выяснили, что у людей с наихудшими показателями риск преждевременной смерти был на 82% выше, чем у людей с высокими показателями. Впрочем, ситуацию никогда не поздно изменить, если начать заниматься спортом в зрелые годы.

Эксперты подсчитали, что среди тех, кто начал заниматься спортом в возрасте 50 лет и продолжал занятия в течение десяти лет, показатель преждевременной смерти резко снизился. Одним из самых эффективных способов улучшить фитнес-возраст считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки. В дополнение к регулярным физическим упражнениям, следует как можно меньше сидеть и регулярно двигаться.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ