Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни

Сегодня наука предлагает самые разные тесты для определения биологического возраста. Он может быть меньше или больше той цифры, которая стоит в паспорте. Оценив различные тесты, норвежские ученые отдали предпочтение "кислородному". Он подсчитывает максимальное потребление кислорода (МПК), которое человек способен потребить в течение одной минуты.

Исследователи изучили, как МПК соотносится с продолжительностью жизни. Они проанализировали данные 55 тысяч человек и выяснили, что у людей с наихудшими показателями риск преждевременной смерти был на 82% выше, чем у людей с высокими показателями. Впрочем, ситуацию никогда не поздно изменить, если начать заниматься спортом в зрелые годы.

Эксперты подсчитали, что среди тех, кто начал заниматься спортом в возрасте 50 лет и продолжал занятия в течение десяти лет, показатель преждевременной смерти резко снизился. Одним из самых эффективных способов улучшить фитнес-возраст считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки. В дополнение к регулярным физическим упражнениям, следует как можно меньше сидеть и регулярно двигаться.