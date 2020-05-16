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16.05.2020 10:00
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили в крови собак антитела к коронавирусу

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зафиксировано несколько случаев выявление COVID-19 у собак в разных странах мира. Ученые изучили возможность заражения животных от инфицированных хозяев.

Как сообщает журнал Nature, исследователи из Австралии и Китая под руководством Малика Пейриса из Гонконгского университета взяли анализы у 15 собак, хозяев которых госпитализировали с коронавирусом.

Самих животных изолировали. В анализах двух из них обнаружили РНК коронавируса SARS-CoV-2. Это был семнадцатилетний шпиц, хозяйку которого положили в больницу, а всех членов ее семьи отправили на карантин. У собаки взяли мазки. В анализах из носа обнаружили РНК SARS-CoV-2, выделить целый вирус в культуру не удалось из-за слабой вирусной нагрузки.

Через два дня после возвращения домой шпиц умер. Ученые предполагают, что причиной смерти стало побочное заболевание, которое у него было еще до болезни хозяина.

У молодой немецкой овчарки положительными на вирус оказались анализы через день после выявления его у хозяина. Вирусную РНК обнаружили в мазках из носа и рта, а также ануса пса. Но у другой собаки, жившей в этом же доме, все анализы были в норме.

Фото: Istock
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На всем протяжении карантина животные не проявляли симптомов инфекции, а в сыворотке их крови обнаружили антитела к SARS-CoV-2, кроме собаки, которая не была заражена.

Последовательность вирусного генома у собак (у которых выявили РНК коронавируса) и их хозяев оказалась одинаковой. Все же исследователи поясняют, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы сделать вывод, может ли вирус передаваться от собаки к другой собаке или от нее к человеку. Но, по их мнению, раз это точно неизвестно, нужно делать тест на инфекцию не только людям, окружавшим больного, но и его домашним питомцам. И изолировать их до определения результата.

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