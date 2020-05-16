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16.05.2020 13:35
Рубрика: Общество

Ученые РФ рассчитывают создать вакцину от COVID-19 к концу лета

Текст: Светлана Ментюкова
Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

"Я думаю, к концу лета (зарегистрируют вакцину). Я хотел бы (так) думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1". Уточняется, что речь идет о вакцине разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По словам Александра Гинцбурга, сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца. Он пояснил, что это предварительный этап, в ходе которого определяются токсичность, реактогенность и другие критерии вакцины, исходя из которых можно будет приступить к ее испытаниям на людях.

Он рассказал, все россияне одновременно получить вакцину не смогут. "Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины", - добавил Александр Гинцбург.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как ранее сообщала "РГ", глава Минздрава Михаил Мурашко докладывал на совещании у президента РФ Владимира Путина, что работа над вакцинами против COVID-19 продолжается, проверяются площадки, где впоследствии их можно будет производить. По словам министра, сейчас идет аудит площадок, потенциально пригодных для производства вакцины.

Еще одна вакцина, рассказывается в пятой части фильма, разрабатывается предприятием "Биокад" совместно с ГНЦ "Вектор". По словам гендиректора "Биокада" Дмитрия Морозова, доклинические испытания этой вакцины могут начаться в середине лета, а ее выпуск возможен в конце года. Примерный объем производства, по его данным, может составить - 3 млн доз в месяц.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается девять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две компания "Биокард", ее одну Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

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