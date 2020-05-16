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16.05.2020 22:38
Рубрика: В мире

В лондонском Гайд-парке задержали группу противников карантина

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В Гайд-парке в Лондоне в субботу были задержаны 19 человек, протестовавших против карантина из-за коронавируса. Десять нарушителей получили уведомления об уплате штрафа, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
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"Вызывает разочарование то, что относительно небольшая группа в Гайд-парке собралась вместе, явно нарушая установленные правила и подвергая себя и других риску заражения", - заявил заместитель помощника комиссара столичной полиции Лоуренс Тейлор. По его словам, стражи порядка проявили выдержку и просили собравшихся разойтись добровольно. Лишь после их отказа последовали штрафные санкции.

Демонстранты выкрикивали такие лозунги, как "Противники вакцинации заслуживают, чтобы их услышали", "Свобода побеждает страх", а также называли тиранией ограничительные меры, введенные в стране 23 марта, передает телеканал Sky News. По некоторым данным, в Гайд-парке собрались несколько десятков человек. Они пренебрегли правилом не собираться группами для предупреждения заражения коронавирусом.

Агентство Assoсiated Press утверждает, что среди демонстрантов, уведенных в наручниках с акции протеста, был также Пирс Корбин, старший брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Между тем, 13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина. Населению разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. Кроме того, к работе приступили сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома.

Ожидается, что с июня откроются непродовольственные магазины и некоторые школы, а с июля - рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты. Число инфицированных коронавирусом превысило 240 тысяч, а количество летальных исходов - 34 тысячи, информирует министерство здравоохранения Великобритании.

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