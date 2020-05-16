В Германии планируют ввести карту иммунитета для населения

Министр здравоохранения Йенс Шпан (ХДС) выступил с предложением ввести для населения карту иммунитета. По его словам, она будет похожа на карту прививок и станет полезным инструментом для возвращения к нормальной жизни после снятия ограничений из-за коронавируса, пишет Handelsblatt.

Шпан также утверждал, что это позволит обеспечить выезд немцев на отдых в другие страны, которые уже планируют запрашивать наличие такой карты. Изготовить ее можно с учетом высоких стандартов безопасности.

Однако при рассмотрении в бундестаге предложение министра натолкнулось на сильное сопротивление, в том числе со стороны коалиционного партнера СДПГ, и было отложено в рамках обсуждения мер по борьбе с коронавирусом.

Противники называют предложение деятеля ХДС "сумасшедшей идеей", возможно, даже опасной. Люди, у которых был зафиксирован коронавирус, должны записать это в паспорте, рассчитывая на предоставление льгот и помощь при пандемии, не получаемой другими. Шван исходит из того, что они уже имеют иммунитет. При этом тесты зачастую не гарантируют надежности. Количество ложных срабатываний слишком велико. Отказникам же грозят санкции.

Власти намерены использовать ситуацию с коронавирусом для вмешательства в права человека, считают в фонде защиты пациентов. "Этически это не совместимо с борьбой с пандемией. Лица с иммунитетом будут участвовать в общественной жизни, а другим будет в этом отказано. Это является дискриминацией", - заявил в интервью DPA член правления фонда Ойген Бриш.

Ожидается, что предложение министра Шпана о введении карты иммунитета поступит на рассмотрение Cовета по этике, который является независимым органом, и лишь после этого, возможно, вернется к законодателям.