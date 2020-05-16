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16.05.2020 13:07
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ

Текст: Татьяна Замахина

Решение Украины ввести санкции против научных и культурных учреждений РФ - это "русофобия на грани бескультурья". Об этом заявил в Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил список организаций под украинскими санкциями. В перечне оказались Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Московский государственный университет, Русское географическое общество, ряд других научных учреждений и организаций.

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Леонид Слуцкий, оценивая в соцсетях это решение, заявил, что ему "жаль братскую Украину".

- Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе, - констатировал он.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он напомнил, что в Киеве сначала "отреклись от Великой Победы, а теперь от Великой Культуры". Парламентарий иронично заметил, что украинскому руководству "пора начать еще сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины Санкции и антисанкции

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