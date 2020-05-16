В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ

Решение Украины ввести санкции против научных и культурных учреждений РФ - это "русофобия на грани бескультурья". Об этом заявил в Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил список организаций под украинскими санкциями. В перечне оказались Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Московский государственный университет, Русское географическое общество, ряд других научных учреждений и организаций.

Леонид Слуцкий, оценивая в соцсетях это решение, заявил, что ему "жаль братскую Украину".

- Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе, - констатировал он.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он напомнил, что в Киеве сначала "отреклись от Великой Победы, а теперь от Великой Культуры". Парламентарий иронично заметил, что украинскому руководству "пора начать еще сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным".