В Москве нашли и уничтожили борщевик Сосновского

Столичные экологи обнаружили на берегу реки Сетуни заросли борщевика Сосновского. Об этом сообщили "РГ" в Мосприроде.

Опасное растение, сок которого вызывает тяжелые химические ожоги, был найден в 3-х метровой береговой линии реки. Для предотвращения разрастания этого растения борщевик скосили вдоль реки Сетунь и открытого русла реки Раменка по адресу Мичуринский проспект и улицы Минская.

Отметим, что на особо охраняемых территориях города следят за распространением опасных растений столичные экологи, если борщевик обнаружен на других территориях города, об этом нужно сообщить в управляющую компанию, курирующую территорию или в администрацию района.