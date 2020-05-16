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16.05.2020 15:56
Рубрика: Общество

В Москве нашли и уничтожили борщевик Сосновского

Текст: Ирина Огилько
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Столичные экологи обнаружили на берегу реки Сетуни заросли борщевика Сосновского. Об этом сообщили "РГ" в Мосприроде.

Фото: Сергей Куксин
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Опасное растение, сок которого вызывает тяжелые химические ожоги, был найден в 3-х метровой береговой линии реки. Для предотвращения разрастания этого растения борщевик скосили вдоль реки Сетунь и открытого русла реки Раменка по адресу Мичуринский проспект и улицы Минская.

Отметим, что на особо охраняемых территориях города следят за распространением опасных растений столичные экологи, если борщевик обнаружен на других территориях города, об этом нужно сообщить в управляющую компанию, курирующую территорию или в администрацию района.

Общество Природа

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