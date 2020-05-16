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16.05.2020 09:40
Рубрика: Общество

В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Уклонистам от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию грозит административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей. К ответственности так же могут быть привлечены граждане, не сообщивший медикам о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Как сообщили ТАСС в МВД России, бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному информированию о любом ухудшении здоровья, а также "уклонении от обязательного лабораторного обследования". Это влечет административную ответственность по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия".

Субъектами административного правонарушения являются люди с подтвержденным диагнозом COVID-19, контактировавшие с больными, либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и нарушившие требования главного государственного санитарного врача России.

"На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах", - уточняет МВД.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Распространение коронавируса COVID-19

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