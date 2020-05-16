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Рубрика: В мире

В Сеуле арестован россиянин за покушение на убийство соотечественника

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Управление полиции Сеула по административному округу Мапхо заявило, что они арестовали россиянина, который обвиняется в покушении на убийство соотечественника.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 11 мая в районе Хондэ, где находится один из развлекательных кварталов Сеула. Россиянин, имя которого не называется, напал с ножом на этнического корейца, который также является гражданином РФ. Нападавший успел нанести около десяти ранений.

Фото: Jung Yeon-je / AFP
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Пострадавший после этого попытался скрыться, забежав в один из баров, но преступник последовал за ним, продолжая наносить удары. После этого вмешались прохожие, которые постарались скрутить злоумышленника. Тот в итоге бросил нож и скрылся с места преступления. Свидетели нападения вызвали полицию, которая по горячим следам сумела уже через сорок минут задержать преступника.

Нападавший на допросе заявил, что у него не было особой причины для нападения, а пострадавший "просто не понравился". Раненый также сказал, что не знает причины, почему он стал объектом нападения.

В полиции заявили, что жизнь пострадавшего, несмотря на многочисленные ранения, вне опасности. Нападавшему предъявлены обвинения в покушении на убийство, а полиция пытается все же выяснить мотивы, которые стали поводом для преступления.

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