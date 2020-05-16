В США у детей обнаружен синдром, предположительно связанный с COVID-19

В двадцати штатах США у примерно 220 детей выявлен воспалительный синдром, который, как предполагают медики, может быть связан с коронавирусом. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Воспаление сопровождается высокой температурой в течение длительного времени, покраснением кожи, воспалением глаз. Большая часть детей с такими симптомами ранее была инфицирована коронавирусом, у некоторых найдены антитела к COVID-19.

Наибольшее количество случаев воспалительного синдрома приходится на штат Нью-Йорк, сильнее других пострадавший от эпидемии коронавируса. Трое детей скончались. Ранее схожие случаи были отмечены и в Великобритании.