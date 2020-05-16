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Рубрика: В мире

В США у детей обнаружен синдром, предположительно связанный с COVID-19

Текст: Константин Волков

В двадцати штатах США у примерно 220 детей выявлен воспалительный синдром, который, как предполагают медики, может быть связан с коронавирусом. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Воспаление сопровождается высокой температурой в течение длительного времени, покраснением кожи, воспалением глаз. Большая часть детей с такими симптомами ранее была инфицирована коронавирусом, у некоторых найдены антитела к COVID-19.

Наибольшее количество случаев воспалительного синдрома приходится на штат Нью-Йорк, сильнее других пострадавший от эпидемии коронавируса. Трое детей скончались. Ранее схожие случаи были отмечены и в Великобритании.

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