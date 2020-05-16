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16.05.2020 15:23
Рубрика: В мире

В Великобритании хотят остаться 3,5 миллиона граждан ЕС

Текст: Александр Саможнев

Более 3,5 миллионов граждан ЕС подали заявление на получение вида на жительство в Великобритании после Brexit. Европейцы должны подать заявку до 31 июня 2021 года до завершения переходного периода и прекращения свободы передвижения c Евросоюзом, сообщает британское МВД.

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По оценкам ведомства, точных данных о количестве граждан ЕС нет, но цифра примерно в 3,5 миллиона представляется возможной. При этом с 2016 года количество новых иммигрантов уменьшилось, но все же больше граждан Евросоюза иммигрируют в Великобританию, чем эмигрируют.

МВД приняло решение по более чем 3,1 млн. (3 147 140) заявок. Около 58 процентов просьб на получение вида на жительство были удовлетворены. Порядка 41 процента заявлений получили статус предварительно урегулирования. Люди должны повторно подать заявление после проживания в стране пяти лет, чтобы претендовать на постоянное пребывание, пишет портал thejournal.ie.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Напомним, в настоящее время британское правительство ведет переговоры Евросоюзом о заключении соглашения на период после Brexit, которые протекают весьма сложно. Очередной раунд консультаций завершится не следующей неделе. После этого в июне стороны должны принять решение о продления переходного периода.

Однако премьер-министр Борис Джонсон дал понять, что не будет продлевать переходный период. Он готов распрощаться с ЕС без достижения соглашения, что, вероятно, негативно скажется на экономике Великобритании и без того ослабленной пандемией коронавируса.

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