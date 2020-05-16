В волейбольной Суперлиге назвали лауреатов сезона

На совещании руководства Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с представителями клубов мужской Суперлиги названы лауреаты прошедшего сезона-2019/20 в командных номинациях. Совещание прошло в режиме видеосвязи.

Напомним, что из-за пандемии чемпионат мужской Суперлиги был прерван на стадии плей-офф. ВФВ произвела итоговую классификацию команд по результатам регулярного сезона. "Золото" у новосибирского "Локомотива", "серебро" взял недавно отметивший свой 20-летний юбилей ВК "Зенит-Казань", "бронза" досталась потерявшему свой прошлогодний титул кемеровскому "Кузбассу".

На внутреннем уровне среди сильнейших мужских команд были разыграны еще два трофея: "Кузбасс" выиграл Суперкубок, а "Зенит-Казань" стал победителем розыгрыша Кубка России памяти великого игрока сборной Советского Союза Константина Ревы.

Новосибирский "Локомотив" (генеральный директор клуба - бывший генменеджер сборной России Роман Станиславов) получил приз "За лучшую работу по развитию детско-юношеского волейбола". Здесь не поспоришь. Клуб ежегодно проводит представительный, с широкой географией и даже международной юношеский турнир "Локоволей", фарм-команда "Локомотив-ЦИВС" стала чемпионом мужской Молодежной лиги, новосибирец Роман Мурашко был признан MVP этого турнира. Плюс "Локо" является исправным поставщиком своих воспитанников в различные сборные России - национальную и резервные (молодежную, юниорскую, юношескую).

У столичного "Динамо" награда за "Лучшую организацию мероприятия". Поясним, что итоги клубного сезона ВФВ рассматривал в комплексе, не выделяя отдельно чемпионат Суперлиги. И потому нетрудно догадаться: столичный клуб получает свой приз за организацию и проведение декабрьского "Финала шести" Кубка России 2019. Правда, сами "бело-голубые" не оправдали надежд своих болельщиков, уступив в полуфинале питерскому "Зениту".

Клуб с берегов Невы получает едва ли не самый почетный и важный приз - за матч с наибольшей домашней посещаемостью. ВФВ формулирует эту номинацию так: "За лучший матч в чемпионате Суперлиги". Главный факт: 18 января 2020 года питерцы на своей арене обыграл "Кузбасс" со счетом 3:1 в присутствии 6500 болельщиков. Та игра вызвала повышенный интерес сразу по ряду причин. Особая интрига заключалась в том, что наставник сборной России Туомас Саммелвуо предыдущий сезон руководил "Кузбассом" и сенсационно привел команду к "золоту". Но на волне успеха перебрался в Питер, который к его родной Финляндии гораздо ближе. Плюс в составе соперников были почти сплошь игроки и кандидаты в национальную сборную, которая в 2019-м повторно выиграла Лигу Наций.

Нелишне сопоставить цифру посещаемости матча "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кузбасс" (Кемерово) с аналогичными показателями в двух ведущих чемпионатах Старого света. Речь об Италии и Польше. На Апеннинском полуострове конкретно в серии А1 рекорд сезона 2019/20 - игра "Монцы" с "Моденой". На трибунах спортсооружения в городке Дезио (область Ломбардия) собралось 5965 зрителей. В Польше рекорд посолиднее. 14 февраля 2020 года на встрече "Гданьск" - "Любин" волейболом насладились 9980 болельщиков.

И, наконец, "Кузбасс" отмечен ВФВ за "Лучшее маркетинговое продвижение чемпионата России".