Во Франции коронавирус ударил по картофелеводам и пивоварам

Французские картофелеводы в трансе: хранилища под завязку заполнены горами отборных клубней, а перспектива реализовать их выглядит более, чем призрачной.

Причина - вызванный коронавирусной пандемией карантин, из-за которого были закрыты все рестораны, кафе, а главное многочисленные сети фаст-фудов, где картошка-фри - обязательный элемент меню.

Рассказывает владелец хозяйства по выращиванию картофеля Ален Дюкерк из местечка Авен-ле-Сек, что на севере Франции: "Не знаю, куда девать тысячу тонн картофеля. Скорее всего, сгниет, а убыток составит свыше ста тысяч евро".

Кое-кто из отчаявшихся фермеров бросил клич жителям ближайших селений и городков: мол, приезжайте с мешками, отдам с большой скидкой. Но таким образом, как оказалось, удается в лучшем случае избавиться от нескольких сотен килограммов, но не от многих тысяч тонн, которые в довирусные времена в промышленных объемах закупали столовые школ, учреждений, массовый общепит.

"Это самая настоящая катастрофа, и я совершенно не склонен преувеличивать ее масштаб", - заявил на днях одни из руководителей Национального союза производителей картофеля Бернар Ашт. По его данным в этом году не удастся продать 450 тысяч тонн, а общие убытки фермеров только в этой области зашкалят за 200 миллионов евро.

В пролете оказались и пивовары, особенно в регионе О-де-Франс, граничащем с Бельгией. Там производят отличное крафтовое пиво. Этот продукт мини-пивоварения пользуется спросом у любителей этого напитка. Его традиционно разливают в кеги - специальные бочонки объемом от 20 до 50 литров. В основном они предназначаются для баров, кафе, но не только. На свадьбах, музыкальных и прочих фестивалях "разливное" также пользуется большим успехом. Увы, на всех этих людных мероприятиях COVID-19 еще в середине марта поставил жирный крест, а это значит, что крафтовое осталось у пивоваров.

Так, у Жана-Кристофа Комье, владельца небольшой пивоварни неподалеку от Лилля, на складе скопилось 300 бочонков пива. Настроение у него на нуле: "Не знаю, что делать. Срок годности истекает в августе этого года, а мои клиенты до сих пор не открыли свои заведения. Если ситуация не изменится в ближайшее время, придется серьезно задуматься о том, что делать с этими кегами".

Как подсчитали в ассоциации "Пивовары Франции", есть риск, что около десяти миллионов литров отличного, но не рассчитанного на долгое хранение напитка, в этом году окажется в канаве.

Отметим, что некоторым аграриям все-таки удалось пристроить избыток продукции. Так, свекловоды нашли выход: отправляют нераспроданные корнеплоды на переработку в спирт, который в свою очередь фармацевты используют для приготовления антисептических гелей.