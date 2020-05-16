ВОЗ: Европа может столкнуться со второй волной пандемии этой осенью

Страны Старого света могут столкнуться со второй смертельной волной коронавирусной инфекции уже этой осенью. Такое мнение в интервью британской The Telegraph озвучил доктор Ханс Клюге, директор Европейского департамента ВОЗ.

По его словам, некоторые страны слишком рано начинают ослаблять свои ограничения на блокировку пандемии, а снижение количества заражений в крупных европейских государствах не означает того, что вирус побежден. "Сингапур и Япония с самого начала поняли, что сейчас не время для празднования. Однако то, что делают скандинавские страны заставляет меня не исключать вторую волну пандемии этой осенью", - отметил Клюге, добавив, что европейские страны должны использовать текущий период для наращивания потенциала в больницах и укрепления систем общественного здравоохранения.

Высокопоставленный представитель ВОЗ в Европе также предупредил, что второй всплеск пандемии может совпасть со вспышками других инфекционных заболеваний, в частности, с типичной для осени вспышки сезонного гриппа или кори. "Два года назад у нас в Европе осенью было 500 тысяч детей, у которых не было прививки от кори", - отметил Клюге.