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16.05.2020 13:38
Рубрика: Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса

Текст: Максим Домчев

На 45-м году жизни скончался врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщает сайт клуба, причиной смерти врача ЦСКА стали осложнения, вызванные COVID-19. 1 мая Абжелилов был госпитализирован, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. У доктора остались жена и двое детей.

"Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Клуб выразил соболезнования родственникам Абжелилова, отметив, что он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем.

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